Eskişehir'de ağaçtaki yaralı kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaralı halde ağacı tırmanan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Merkez Yemekhane önünde köpekler tarafından kovalanırken yaralanan kedi, ağaca tırmandı.

Yaralı kedinin ağaçta mahsur kaldığı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Ekiplerin uğraşları sonucu ağaçtan indirilen hayvan, tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü.

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