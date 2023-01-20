Eskişehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Satılmışoğlu Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve evinde tehlikeli maddeler bulunduğuna dair ihbar üzerine operasyon başlatıldı.

Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla şüphelinin Tepebaşı ilçesi ile Satılmışoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, menşesi belli olmayan savunma tipi iki el bombası, 40 dolu uzun namlulu silah fişeği, barutsuz iki uçaksavar fişeği, 17 santimetre çapında dolu fişek, 13 dolu kısa namlulu silah fişeği, 65 boş kovan, top güllesi, değişik boyutlarda hançer türü kesici alet, faturasız yabancı menşeili metal dedektör, 6 av tüfeği fişeği, markası belli olmayan 3 av tüfeği ve mekanizmalı eski tip namlu ele geçirildi. Söz konusu mühimmatın çoğunun işlevini yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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