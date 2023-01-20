ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bayram Ç, idaresindeki 26 ACU 301 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'ndeki Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan Yusuf K. (18), Aynur T. (45), Muhittin A. (64) ve İsmail A'ya (32) çarptı.
Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Müdürlük binasına da zarar veren otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden uzaklaşmak isterken polis ekiplerince yakalandı.
Polis, kazaya karışan araçta yaptığı aramada tabanca ele geçirdi. Sürücünün ise çok sayıda suçtan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan Bayram Ç. emniyete götürüldü.