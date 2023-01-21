Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 18 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 269 polis ve bir Çevik Kuvvet timinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 6 bin 649 kişinin bilgileri sorgulandı.
18 kişinin çeşitli suçlardan arandığını belirleyerek gözaltına alan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
90 umuma açık iş yerini denetleyen ekipler, 596 aracı kontrol etti. 19 sürücüye toplam 86 bin 108 lira cezai işlem uygulandı.