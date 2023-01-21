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Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 18 şüpheli yakalandı

AA

Eskişehir'de asayiş uygulamasında aranan 18 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 269 polis ve bir Çevik Kuvvet timinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 6 bin 649 kişinin bilgileri sorgulandı.

18 kişinin çeşitli suçlardan arandığını belirleyerek gözaltına alan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

90 umuma açık iş yerini denetleyen ekipler, 596 aracı kontrol etti. 19 sürücüye toplam 86 bin 108 lira cezai işlem uygulandı.

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