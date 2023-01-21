Eskişehir'de firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıiğdeağacı Mahallesi'nde teknik ve fiziki takip sonucu "Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan A.A'yı gözaltına aldı.
Kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olan A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.