Eskişehir'de yardım kömürlerini sattığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere temin edilen kömürleri sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Odunpazarı Kaymakamlığınca bir depoda muhafaza edilen kömürlerin satılarak haksız kazanç elde edildiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, satılan 50 çuval kömürü bir kamyonette ele geçirdi.

Bunları alan kişinin ifadesine başvuran ekipler, şüpheli T.B'yi evinde gözaltına aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen T.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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