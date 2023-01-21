CHP Grup Başkanvekilleri Özkoç ve Altay, Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi'ne katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay, Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şubesi ve Tepebaşı Belediyesi iş birliğinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'ne katıldı.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nın gösterisiyle başladı.

Gösterinin ardından "siyaset" kategorisinde ödül alan Özkoç, yaptığı konuşmada, ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mumcu hayatını kaybettiğinde 20'li yaşlarının sonunda olduğunu ifade eden Özkoç, "Sadece onu vuranların değil onu koruyamayanların da suçu olduğunu biliyorum. O yüzden siyasete girdim. O yüzden elimi taşın altına sokayım istedim. Çünkü onun bu ülkeye özgürlük, hürriyet ve insanlık davasında bıraktığı mirasa acaba ben de katkıda bulunabilir miyim diye. Bilmiyorum ona layık olabildim mi ama bugün onun adına burada bu ödülü alırken onun için ağladığım her anı hatırlayarak onu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Onun mücadelesini ben de ölene kadar sürdüreceğime söz veriyorum." diye konuştu.

Engin Altay ise Mumcu'nun "ne haram yediğini ne de bir cana kıydığını" ifade etti.

Bugün Uğur Mumcu gibi gazetecilerin daha çok olabilmesini temenni ettiklerini dile getiren Altay, "Bilinmelidir ki Uğur Mumcu'nun idealleri, Uğur Mumcu'nun özlediği, arzu ettiği Türkiye er geç gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "siyaset", "basın", "bilim ve teknoloji", "hukuk", "sanat", "spor", "yaşam boyu başarı", "araştırma-mücadele", "sağlık" ve "onur" kategorilerinde ödüller verildi.

Törene CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Recep Taşel, Çağdaş Gazeteciler Derneği İç Batı Anadolu Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.