Eskişehir'de Müftülük tarafından sabah namazı programı düzenlendi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de İl Müftülüğü tarafından sabah namazı programı gerçekleştirildi.



Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde "Kur'an dostları haydi sabah namazında Kur'an ziyafeti ve duada buluşalım" etkinliğinde İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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