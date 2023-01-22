Paravolleyde smaçlar, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak için atılıyor

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı Başantrenörü Mohsen Zandi, olimpik bir branş olan oturarak voleybolda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Eskişehir'e bir etkinlik için gelen Zandi, AA muhabirine, Türkiye'de oturarak voleybol sporunun 2009 yılından beri yapıldığını bildirdi.

Gelinen noktada Türkiye'de 37 paravolley takımının bulunduğunu anlatan Zandi, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın en genç paravolley milli takımına sahibiz. Şu anda Türkiye'nin paravolley milli takımı havuzunda 9 tane 23 yaş altı oyuncumuz var. Hepsi de potansiyeli olan sporcular. Geçen yıl Avrupa Gümüş Ligi'nde ikinciliği elde ettik. Hedefimiz olimpik bir branş olan oturarak voleybolda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmaktır. Paralimpik Oyunları'na 73 takım arasından sadece 8 ekip katılabilecek. Bunların arasında yer almak büyük bir gurur olacak. Türkiye'nin orada yer alması çok önemli."





- "Türkiye'nin oturarak voleybolda yolu açık"

Mohsen Zandi, 2023 yılında dolu bir takvime sahip olduklarını belirterek Avrupa'da altın, gümüş ve bronz liglere katılacaklarını kaydetti.

Ekim ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Paravolley Şampiyonası'na katılıp, iyi sonuç almak istediklerine değinen Zandi, "Şampiyonadan alacağımız sonuçlarla Paralimpik Oyunları kotasını almayı amaçlıyoruz. Oyuncu bulup, yetiştirmenin yanı sıra antrenör de yetiştirmeye çalışıyoruz. Antrenör kursu açtık ve şu anda ikinci kademe hocalarımız var. Türkiye'nin oturarak voleybolda yolu açık. Yolumuza devam edip, hedefimizi de bulacağız." diye konuştu.

Zandi, Eskişehir'in de paravolleyde önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, "Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımı'nda 3 sporcu milli takımda yer alıyor. Bu takıma destek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.