Eskişehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cevizli Mahallesi Katranlık mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma, bölgede kaçak kazı yaptığı öne sürülen 4 kişiyi suçüstü yakaladı.



Kazıda kullanılan çok sayıda alet ve malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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