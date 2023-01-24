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Eskişehir'de motosikletli kuryelere palayla saldırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

AA

Eskişehir'de motosikletli kuryelere palayla saldırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de paket servisi yapan iki ayrı kuryeye pala ve bıçakla saldırdıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kumlubel ve Eskibağlar mahallelerinde iki kuryenin kimliği belirsiz kişilerce yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından olayın şüphelilerinin K.B. ile B.K'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, 1 pala ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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