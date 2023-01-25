Eskişehir'de tekel bayi işletmecisinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni yıl gecesi tekel bayi işletmecisini silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık gecesi Fatih Mahallesi'ndeki iş yerini kapattıktan sonra evine doğru yürüyen Ali K'nin (35), "alacak verecek" meselesi yüzünden silahla yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Olay yeri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, silahla yaralama olayının şüphelileri Yasin K. ile Yasin Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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