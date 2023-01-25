Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 11 kişi yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezinde düzenlenen asayiş uygulamasında 11 kişi gözaltına alındı.



Tepebaşı İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki ana cadde, park ve açık alanlarda yaptığı asayiş uygulamasında, "hırsızlık, dolandırıcılık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma ve askeri ceza kanununa muhalefet etmek" suçunu işledikleri belirlenen 11 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ikisinin üzerinde 1 tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.



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