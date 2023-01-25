AK Parti Milletvekili Günay, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik İsveç makamlarının tutumunu kınadı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay, İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik İsveç makamlarına tepki gösterdi.

Günay, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, toplantının son günlerde tanık olunan nefret suçunun ardından yapılan geniş katılımlı ilk uluslararası toplantılardan biri olduğunu söyledi.

Büyükelçilik önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının her türlü uluslararası sözleşmeye göre bir nefret suçu olduğunu vurgulayan Günay, "İnsan haklarına aykırıdır. Avrupa'da yükselen İslam karşıtı ve ırkçı yönelimlerin olduğu bir dönemde İsveç makamlarının bu eyleme izin vermesi aynı zamanda nefret suçu işlenmesine teşvik anlamına gelmektedir. İslam bir hoşgörü dinidir. Bizim aynı kendi dinimize olduğu gibi diğer dinlere de saygımız sonsuzdur. Bu nefret suçuna ve insanlık ayıbına en güzel cevabı Mardin'de gençlerimiz verdi. Şehirdeki kiliseleri dolaşarak gül dağıttılar. Kutsallarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı kabul etmediğimizi ve bu saldırıya izin verenleri de kınadığımızı, insan haklarının, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün merkezi Avrupa Konseyi'nde bir kez daha dile getiriyorum. Dini ve milli değerlerimizi her platformda savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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