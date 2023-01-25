Eskişehir Madencilik Kümesi Derneği Başkanı Çekiç, ihracatımız yüzde 9,13 arttı

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ESKİŞEHİR (AA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, 2022 yılı madencilik ihracatının yüzde 9,13’lük artışla 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Çekiç, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılındaki ihracat beklentilerinin 7,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu ancak ilk altı ayda ihracat rakamının yüzde 25'lik bir artışla güzel giderken ikinci yarıda ABD ve AB'de yaşanan resesyon, Çin'de süren koronavirüsün etkilerin devam etmesiyle Türkiye'nin ihracatının ikinci yarıdan itibaren duraksadığını son çeyrekte ise düşüş yaşandığını belirtti.

İstenilen hedefe ulaşılamasa da yüzde 9,13 artışla ihracatın 6,5 milyar seviyesine ulaştığına değinen Çekiç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2023 yılında dünyanın ekonomik seyri bizim ihracatımızı belirleyecek. Dünyadaki resesyon etkileri bizim için sıkıntı yaratıyor olsa da sevindirici gelişmeler var. Gelinen son noktada, Çin'de pandemi etkilerinin yavaşlaması ve sıfır vaka politikalarından vazgeçmeleriyle beraber kapılar açıldı. Hatta pandemiden bu yana yapılamayan bir fuarımız vardı. İnşallah önümüzdeki haziran ayında yapılacak. Bu bizim için çok önem arz ediyor."

- "Yeni dönemde yeni pazarlara açılıyoruz"

Metin Çekiç, madenciliğin yüzde 100 yerli ve milli olan bir sektör olduğuna dikkat, çekerek, "İthal girdisi hemen hemen yok denecek kadar az olan bir sektör madencilik. AB ve Çin'e olan ihracatımızda pandemi nedeniyle duraksama olsa da biz İMİB olarak yeni dönemde yeni pazarlara açılıyoruz. Bunun ilk başlangıcı olarak bu ay Suudi Arabistan'a bir ticaret heyeti düzenleyeceğiz."

- "Stratejik madenler önemli pay sahibi olacak"

Yeşil enerjinin geleceğin stratejik madenlerini belirleyeceğini kaydeden Çekiç açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türkiye stratejik madenlerde önemli pay sahibi. Son dönemlerde Eskişehir'in Beylikova ilçesinde nadir toprak elementleri bulundu. Onun haricinde dünya rezervlerinin yüzde 72'si olan bor minerali de Eskişehir'de bulunmakta. Bu ürünlerden daha önce hammadde, cevher olarak ihracatımızı yaparken artık bu ürünleri işliyoruz. Geleceğin madenciliğinde bu stratejik madenler önemli pay sahibi olacak. Bu madenlere örnek verecek olursak, lityum, kobalt, nikel, bakır, alüminyum gibi madenler. Eskişehir'de bulunan ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde yılda 600 ton lityum işleyerek elektrikli, yerli ve milli akıllı cihazımız Togg'un pil bataryasında kullanacağız. Bu yıllık kapasite Kayseri'deki ASPİLSAN'da işlenip; elektrikli araçlar, mobil cihazlar gibi tüm teknolojik cihazlarda kullanılacak."

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