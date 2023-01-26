Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste yapılan aramada 330,97 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli Uluhan S, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Seyitgazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bir kişinin evinde yapılan aramada, 98 gram skunk ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki ifadesi sürüyor.

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