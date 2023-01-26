Sivrihisar'da Mobil KETEM Destek Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valiliği himayesinde Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinesinde yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi'nin Sivrihisar ilçesindeki tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Sivrihisar İlçe Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, Sivrihisar İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem ve İlçe Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt'un sağlık alanında ilçede yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgilerle başladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Didem Ayyıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, kanserde erken teşhisin önemine dikkati çekti.



Toplantının ardından Ayyıldız, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve beraberindekilerle Sivrihisar'da hizmet veren Mobil KETEM tırını ziyaret edip, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.



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