Mihalgazi'de vatandaşlara kandil simidi ikram edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi İlçe Belediyesince Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.



Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, ilçe pazarında kurulan stantta vatandaşların kandilini kutladı.



Vatandaşlara kandil simidi ikram eden Akgün, "Recep, Şaban ve Ramazan aylarını da kapsayan mübarek üç ayların başlangıcı olan bugünde ilçe halkımızla bir araya geldik. Her kandilde olduğu gibi kandil simidi dağıtıp vatandaşlarımıza hal hatır sorarak kandilleri kutladık. Mihalgazi halkının, ülkemizin ve tüm İslam aleminin üç ayları ve Regaip Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim." diye konuştu.



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