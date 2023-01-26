Eskişehir'de uyuşturucu davasında yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırdı, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl 18 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 27,86 gram eroin ve 1 hassas terazi ile yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

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