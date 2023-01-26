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Eskişehir'de uyuşturucu davasında yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

AA

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de uyuşturucu davasında yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırdı, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl 18 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 27,86 gram eroin ve 1 hassas terazi ile yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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