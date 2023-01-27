Sivrihisar'da kasaplar festival için coğrafi işaret tescilli dövme sucuğu hazırlıyor

ESKİŞEHİR (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bölgenin coğrafi işaret tescilli lezzeti "Sivrihisar dövme sucuğu" adına bu yıl 7'ncisi düzenlenecek festival öncesinde ilçedeki kasaplarda sucuk yapımı sürüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan dövme sucuk, kendine özgü tarifi ve el emeğiyle hazırlanarak damakları tatlandırıyor.

Kesimin ardından 24 saat dinlendirilen dana eti kemikten ayrıştırılarak satırla zırhlanıyor. Daha sonra sarımsak, kimyon, acı biber, tatlı biber, tuz, çemen ve karabiber eklenen et, elle yoğruluyor. Baharat ve etin birleşmesiyle hazırlanan karışım, 24 saat boyunca dinlendiriliyor.

Büyükbaş hayvan bağırsağına doldurulan dinlendirilmiş karışım, yaklaşık 3 gün boyunca kurutulduktan sonra tüketime hazır hale getiriliyor.

Her yıl şubat ayında Sivrihisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Sivrihisar Geleneksel Dövme Sucuk Festivali" kapsamında ilçenin ünlü lezzeti vatandaşlara sunuluyor. Bu sene 5 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek festival öncesinde de kasaplarda hummalı bir çalışma yürütülüyor.

İlçedeki 15 kasap, festivalde vatandaşlara dövme sucuğu ikram etmek için üretimi sürdürüyor.

- "7,5 ton civarında sucuk hazırlanıyor"

Sivrihisar İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AA muhabirine, bu sene 7'ncisini gerçekleştirecekleri festivale yönelik hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Dövme sucuğun Sivrihisar'ın damak tadı bakımından çok önemli bir lezzeti olduğunu kaydeden Yüzügüllü, meşhur lezzeti geleceğe taşımak ve tüm dünyaya tattırabilmek için festival düzenlediklerini ifade etti.

Yüzügüllü, festivali bu sene ilçe dışından gelecek misafirlerle beraberle gerçekleştireceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Onlar için de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Tabii ki adı üzerinde 'Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'ni gerçekleştirdiğimiz için bu geçmişten gelen bir lezzet. Geçmişten gelen bir damak tadı. Tabii ki sucuklar hayvanın en lezzetli etinden alınarak satırlarla, bıçaklarla işlenip doldurulan bir lezzet. Biz de bu sucuk lezzetini inşallah 5 Şubat'ta tüm misafirlerimizle beraber paylaşacağız. Festivale katılım her sene artarak devam ediyor. Bu sene festivalde inşallah 300-350 bin kişiyi ağırlama hedefimiz var. 7,5 ton civarında sucuk hazırlanıyor. Geçen sene 6,5 ton civarında dağıtmıştık. Bu sene de 7,5 ton civarında dağıtacağız. Burada 7'den 70'e herkesin eğlenebileceği, stres atabileceği, herkese hitap edebilecek bir organizasyon gerçekleştireceğiz."

- "Sucuğun tanıtımında festivalin çok yararı oldu"

İlçede kasaplık yapan 28 yaşındaki Hüseyin Sarıkaya ise bu yıl düzenlenecek festival öncesi dövme sucukları hazırladıklarını bildirdi.

Festival için işletmelerinde 2 ton sucuk hazırladıklarını söyleyen Sarıkaya, "Hala hazırlığımız devam ediyor. Talepte fark var. Sucuk festivalinden sonra talepler arttı. Vatandaşa ilk başta bir tattırma aşaması var. Gerekirse kızartıyorum. Tavada yapıyorum. O şekilde tadına baktırıyorum. Tadına baktıktan sonra götürüyor. Türkiye'nin içinde kişinin istediği yere gönderebiliriz. Sucuğun tanıtımında festivalin çok yararı oldu. Talebin daha da artacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, "Sivrihisar dövme sucuğu"nun hazırlık aşamasından tüketiciye ulaşmasına kadar birçok aşamadan geçirildiğini aktardı.

Sucuk için hazırlanan etin zırhladıktan sonra kıyma makinesinden geçirilmediğini vurgulayan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Makineden geçirilen etin suyu akar. Suyu akmaması için zırhlıyoruz. Zırhladıktan sonra zaten etin suyu kaçmadığı için o şekilde daha lezzetli oluyor. Etin suyu gittikten sonra lezzeti de gider. Bir nevi de sucuğun lezzetli olmasının sebebi bu. Sucuğu hazırlarken katılan baharatların belirli oranları var. Ete göre baharat atıyoruz. Bir kangal sucuğun ağırlığı ortalama bağırsağa göre değişiyor. 600 veya 700 gram olur."

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