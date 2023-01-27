TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri Eskişehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

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ESKİŞEHİR (AA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu, incelemeler yaptı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile üye milletvekillerinin, Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaretlerinde, kentteki çocuk hizmetleri alanında yürütülen hizmetlerle ilgili sunum yapıldı.

Daha sonra Katırcıoğlu ve beraberindeki üyeler, Eskişehir Adliyesi Konferans Salonu'nda Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün çocuk teslim merkezleri hakkında bilgilendirme sunumuna katıldı.

Milletvekili Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, komisyon olarak yerinde inceleme yapmak üzere Eskişehir'e geldiklerini, kentte yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İnsanların vicdanını kanatan çocuk tesliminde yaşanan görüntülerin üzüntü verici olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, şöyle devam etti:

"Kentte çocuk teslim merkezinin hizmete açılması ile önemli bir adım atılmış. Çocuklar için önemli bir çalışma yapıldığı ortada. Çocuklarımızın üstün yararını hayata geçirdik. Sözde kalmadı, uygulandığı güzel bir çalışma olmuş. Bu tabii bir başlangıç ve bu daha da ilerideki yıllarda, günlerde, haftalarda daha da iyileştirilecek, eksiklikler, varsa düzeltmesi gereken şeyler aslında ortaya konulacak. Uygulamada bazı aksaklıklar var mı? İyi ve desteklenmesi gereken yönleri nedir? Onları tespit edeceğiz. Çok büyük bir adım atılmış. Ben de çocuklarımız, anne ve babalar adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum."

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da Çocuk Görüşme Merkezi'nin geçen günlerde hizmete açıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bizim için anlamlı önemli bir gün. Bunun nedeni ülkemizin geleceği, en değerli varlıklarımız, ailenin huzur içinde devam etmesinde sevgi odağı olan, hepimizin ayrı ayrı kıymet verdiğimiz değerli yavrularımızın, çocuklarımızın esenliği için, güvenliği için, onların geleceği için TBMM'nin aldığı bir kararla Çocuk Görüşme Merkezi'ni Eskişehir'de hayata geçirdik. Çocuklar her zaman korunmalı ve gözetilmeli."

Heyet daha sonra, kentteki köy yaşam merkezlerini ziyaret etti.

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