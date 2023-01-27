Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 6 iş yeri ve evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının ilişkin özel ekip oluşturdu.
Ekipler, yaklaşık 154 bin lira değerindeki 8 kombi, kamera kayıt cihazı ile inşaat malzemesini çaldığı iddia edilen G.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.