Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA

Eskişehir'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 6 iş yeri ve evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının ilişkin özel ekip oluşturdu.

Ekipler, yaklaşık 154 bin lira değerindeki 8 kombi, kamera kayıt cihazı ile inşaat malzemesini çaldığı iddia edilen G.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri Eskişehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri Eskişehir'de ...
Sivrihisar'da kasaplar festival için coğrafi işaret tescilli dövme sucuğu hazırlıyor
YEREL HABERLER Sivrihisar'da kasaplar festival için coğrafi işaret ...
Eskişehir'de cinsel istismardan yargılanan okul müdür vekiline 24 yıl 2 ay hapis
YEREL HABERLER Eskişehir'de cinsel istismardan yargılanan okul müdür ...
Kız öğrencileri taciz eden okul müdürüne iyi hal indirimli 24 yıl hapis
YEREL HABERLER Kız öğrencileri taciz eden okul müdürüne iyi hal ...
Eskişehir'de uyuşturucu davasında yargılanan sanığa 18 yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu davasında yargılanan sanığa ...
Trafikte tartıştığı motorcuyla yoksul çocuklara yardım etmesi karşılığında uzlaştı
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı motorcuyla yoksul çocuklara ...
Mihalgazi'de vatandaşlara kandil simidi ikram edildi
YEREL HABERLER Mihalgazi'de vatandaşlara kandil simidi ikram edildi
Savcı, trafikte tartıştığı motosikletliyle 15 çocuğa mont ve bot karşılığı uzlaştı
YEREL HABERLER Savcı, trafikte tartıştığı motosikletliyle 15 çocuğa ...
Sivrihisar'da Mobil KETEM Destek Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sivrihisar'da Mobil KETEM Destek Projesi tanıtım ...
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli ...
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ 38 yaşında
YEREL HABERLER TUSAŞ Motor Sanayii AŞ 38 yaşında
Eskişehir Madencilik Kümesi Derneği Başkanı Çekiç, ihracatımız yüzde 9,13 arttı
YEREL HABERLER Eskişehir Madencilik Kümesi Derneği Başkanı Çekiç, ...
AK Parti Milletvekili Günay, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik İsveç makamlarının tutumunu kınadı
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Günay, Kur'an-ı Kerim'in ...
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 11 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde ...
Eskişehir'de tekel bayi işletmecisinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de tekel bayi işletmecisinin silahla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.