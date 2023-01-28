Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde 16 ayrı mahallede 160 polisin katılımıyla kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. 1997 kişi ve 818 aracı sorgulayan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ile 11 sentetik ecza ele geçirdi.

Uygulamada 2 kişinin çeşitli suçlardan arandığını belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Polis, 2 araç ve 1 motosikleti de trafikten men etti. 31 araca ise 87 bin 871 lira idari yaptırım uygulandı.

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