Eskişehir'de su motoru çalarak sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde su motoru çalarak satışını yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakamış Mahallesi'nde su motoru hırsızlığı gerçekleştirildiğini tespit etti. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüpheliler V.K, İ.B. ve Z.Y'nin çaldıkları su motorunu Eski Sanayi Sitesinde bulunan bir işletmeye 5 bin lira karşılığında sattıklarını belirledi.
Zanlıları gözaltına alan jandarma, çalıntı malzemeye el koyarak sahibine teslim etti.