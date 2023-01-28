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Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren şüpheli polise teslim oldu

AA

Eskişehir'de eşini, Bilecik'te oğlunu öldüren şüpheli polise teslim oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde önce karısını, daha sonra Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan oğullarından birini öldürüp, diğerini yaralayan 86 yaşındaki şüpheli, polise teslim oldu.

İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (86), henüz bilinmeyen nedenle evde tartıştığı eşi Fatma A'yı (84) tabancayla öldürüp, olay yerinden ayrıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine giden Mehmet A, burada yaşayan oğulları Erol A. ile Osman A'ya da silahla ateş etti. Ağır yaralanan kardeşlerden Erol A. olay yerinde hayatını kaybetti. Osman A. ise ambulansla kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Eşini ve bir oğlunu öldürüp diğer oğlunu da yaralayan emekli uzman jandarma Mehmet A, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin, oğlu Osman A'ya ateş edip yaraladığı anlar apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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