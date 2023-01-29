Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 300 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 274 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. 4 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
70 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 9 işletmeye adli ve idari işlem yapıldı.
Kontrol edilen 203 araç arasında 13 sürücüye 79 bin 823 lira cezai işlem uygulandı.