Eskişehir'deki asayiş uygulamasında aranan 14 şüpheli yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 300 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 3 bin 274 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. 4 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

70 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 9 işletmeye adli ve idari işlem yapıldı.

Kontrol edilen 203 araç arasında 13 sürücüye 79 bin 823 lira cezai işlem uygulandı.

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