TDP Genel Başkanı Sarıgül Eskişehir'de konuştu:

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ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Altılı masada yemekler soğumaya başladı. Vatandaşımızın artık beklentisi son üst noktaya kadar geldi." dedi.

Sarıgül, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da bir af çağırısında bulunduğunu hatırlatarak, o günden bu yana Türkiye genelinde 93 cezaevini ziyaret ettiğini söyledi.

Türkiye Değişim Partisi olarak af taleplerinin siyasi değil vicdani bir talep olduğunu belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 100. yılında benim vicdanlı devletim, benim merhametli, şefkatli devletim, inanıyorum ki bir Cumhuriyet affı çıkacaktır. Kardeşlik hukuku affı çıkacaktır. Toplumsal barış affı çıkacaktır. Bu noktada bütün siyasi partiler, seçim hesabı yapmadan, vicdan hesabı yaparak seçimden önce kader mahkumlarını mutlaka sevindirelim. Anneler, babalar, çocuklar için affet Türkiye'm. İnanıyorum ki bu çağrımız. Sağduyu sahibi bütün siyasi partilerde önemli ölçüler içerisinde yer bulacaktır."

- "NATO, Yunan adalarında müthiş bir şekilde silahlanıyor"

Sarıgül, NATO'nun bağımsız ve özgür olmadığını savunarak şöyle devam etti:

"NATO özellikle komşumuz Yunanistan'da orantısız bir şekilde silahlanmaktadır. NATO artık Amerika'nın bir aparatı haline gelmiştir. İki NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan, bakıyorsunuz ki NATO Yunan adalarında müthiş bir şekilde silahlanıyor ama aynı silahları 20 kilometre bu taraftaki Türkiye'ye getirmiyor. NATO, NATO üyesi ülkelere eşit olarak davranmamakta. Parlamentodaki bütün siyasi partileri göreve çağırarak mutlaka gizli oturumla NATO'nun karanlık emellerini ve NATO'nun Amerika'nın aparatı, Amerika'nın oyuncağı olduğunu konuşmamız lazım. NATO konusunu Türkiye olarak tekrar gözden geçirmemiz lazım. NATO'nun Türkiye'ye faydası olmaz. Çünkü NATO artık Amerika'nın talimatını alan bir teşkilat durumundadır. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım ki ayıdan post Amerika'dan da dost olmaz."

- "Altılı masada yemekler soğumaya başladı"

Seçimlere çok az bir süre kaldığını ifade eden Sarıgül, "Artık muhalefet partileri özellikle de altılı masa bir an önce adayını açıklaması lazım. Altılı masada yemekler soğumaya başladı. Vatandaşımızın artık beklentisi son üst noktaya kadar geldi. Altılı masa yarın değil, öbür gün değil, bir saat sonra adayını mutlaka açıklamalı ve toplumdaki beklentilere mutlaka cevap vermelidir." diye konuştu.

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