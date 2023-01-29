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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezindeki belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddia edilen O.E. ile söz konusu şüpheliden madde temin ettiği belirlenen V.E. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramasında 10 gram skunk ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.E. tutuklandı. V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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