Eskişehir'de firari hükümlü, hırsızlık operasyonunda yakalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, hakkında 17 yıl 40 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı ile arkadaşı yakalandı.

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen S.E. ile H.D'yi saklandıkları evlere düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.E'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 17 yıl 40 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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