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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

AA

Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - Eskişehir'de yaşayan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü 2. sınıf öğrencisi Akın Ayaz, duvarları grafiti ile renklendirip, bazı atık malzemeleri kullanarak heykeller yapıyor.

Çocukluğundan bu yana "grafiti" (duvar yazısı) ve "enstalasyon" (yerleştirme) sanatlarıyla ilgilenen 23 yaşındaki Akın Ayaz, gezdiği sokaklardan hoşuna giden duvarları, izin alarak sprey boyalarla renklendiriyor.

Atölyesinde ahşap, metal ve mermer malzemelerden çeşitli figürler de yapan Ayaz, böylece atık malzemelerin geri dönüşümüne de katkı sunuyor.

Ayaz, AA muhabirine, uzun yıllardır sokakta kendinden yaşça büyük grafiti sanatçılarıyla çeşitli çalışmalar yaptığını anlattı.

Usta-çırak ilişkisinin öneminine değinen Ayaz, "Şu ana kadar 20'nin üzerinde çalışma yaptım. Çalışmalarımda yaşamın içinde arka plana attığımız konuları öne çıkartma taraftarıyım. İnsanlarda katarsis (arınma) etkisi yapan işlerle uğraşıyorum. Sokaktaki hareketin içinde insanı durdurmayı amaçlıyorum." dedi.

Sokak sanatında uluslararası alanda kullanılan dayanıklı bir sprey türünü tercih ettiğini aktaran Ayaz, sokağın kendisi "oyun alanı" olduğunu dile getirdi.

Akın Ayaz, şöyle konuştu:

"Valizime boyaları koyup uygun bir alanı boyamaya başlıyorum. Çalışmalarım türüne göre birkaç gün sürebiliyor. Enstalasyon olarak da bazı imge ve heykelcikleri şehrin herhangi bir yerine yerleştiriyorum. Böylece sokaktaki alışılagelmiş akışı bozabiliyoruz. Örneğin, sökülmüş bir dubayı başka bir dubayla birleştirerek beklenmedik, eleştirel bir noktaya koyuyorum. Bu kapsamda da 15-20 civarında çalışmam var."

- "Boş arsaları, hurdalıkları ve metruk binaları geziyorum"

Atölyesinde ağırlıklı olarak metal figürler üzerine çalıştığını dile getiren Ayaz, bu figürleri hurdacılardan aldığı atık malzemelerden ortaya çıkardığını söyledi.

"Deforme işlerden" hoşlandığını ifade eden Ayaz, "Metal figürleri yaparken kaynak ve taşlama makinelerini kullanıyorum. Malzeme bulmak için genelde boş arsaları, hurdalıkları ve metruk binaları geziyorum. Gözden çıkarılmış malzemeleri bir araya getirerek ortaya çeşitli ürünler çıkartıyorum. Şimdiye kadar 2-3 metal figür yaptım. Bunların yapımı ortalama 1 hafta sürüyor. İlerde çalışmalarımı sergilemeyi ve satışa sunmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayaz, metal firgürlerin yanı sıra atık ahşap ve mermerlere de eserlerinde yer ver verdiğini sözlerine ekledi.

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