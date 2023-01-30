TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, Eskişehir İl İstişare Toplantısında konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, Eskişehir'de düzenlenen İl İstişare Toplantısına katıldı.



Kılıç, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, zaman içerisinde sadece bireylerin kamu otoritesi ya da kamu kurumları karşısındaki hakların, anayasalar ya da diğer hukuk sisteminin diğer basamaklarında, mevzuatlarında da yapılan düzenlemeler çerçevesindeki güvence altına alınmasının yetmediğini, bunun yanı sıra ayrımcılık teşkil eden ayrımcılık yasağının ihlalini oluşturan konularda da insan hakları fikrinin genişleyerek ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, misyonu ve yetkisinin dışında ayrımcılıkla mücadele eden, eşitlik ilkesinin tesis ve temin edilmesi noktasında da bir görevinin olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak, Türkiye'de diğer hak arama kurullarına baktığımızda daha icrai, daha etkin bir yasal yükümlülüğüne ve yetkiye sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 6701 sayılı kurum kanunumuzla da ifade edildiği üzere 15 temelde, eğer bir şahsın bir şahsa, bir kamu kurumunun bir şahsa, bir özel hukuk tüzel kişisinin bir şahsa, bireye ya da bir vatandaşa karşı ayrımcılık teşkil eden bir tutumu söz konusu olursa buna ilişkin başvuru merci Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumudur. Yurttaşın yurttaşa karşı hak ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi noktasında önemli görevler icra ettiğimizi ifade etmeliyim."



Etkinliğe, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile diğer ilgililer katıldı.

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