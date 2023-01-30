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Eskişehir'de tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

AA

Eskişehir'de tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı kız arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'ta 17 Aralık 2022'de tartıştığı kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu'nu silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan katil zanlısı Hasan F'nin ifadelerine ulaşıldı.

Zanlı Hasan F, Ayşenur Çolakoğlu'nun kız arkadaşı olduğunu, elinden almaya çalıştığı tabancanın ateş alması sonucu öldüğünü iddia ederek, şunları anlattı:

"Olay günü Ayşenur ile birlikte eve gittik. Yanımızda ev arkadaşım vardı. Arkadaşım, bizi yalnız bırakmak için diğer odaya geçti. Ayşenur ile konuştuğumuz sırada tartışma çıktı. Ayşenur, silahımın olduğunu biliyordu. Yatağımın altında duran silahımı aldı. O esnada ne yapacağını bilemedim. Bana veya kendisine zarar vereceğini düşündüğüm için silahı elinden almaya çalıştım. O sırada tetiğe dokunmuşum. Silah seride olduğu için birkaç defa ateş aldı, Ayşenur yaralandı. Silah sesini duyan arkadaşım yanımıza geldi ve 'ne oluyor' diye bağırdı. Ben de bu sırada silahı kafama dayamıştım. Arkadaşım, silahı kendime zarar vermemi engellemek için elimden aldı. Her şey bir anda gerçekleşti, Ayşenur'a zarar vermek gibi bir niyetim yoktu."

Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde 17 Aralık 2022'de Hasan F. ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Çolakoğlu (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Hasan F, tabancayla Ayşenur Çolakoğlu'nu vurarak öldürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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