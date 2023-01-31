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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

AA

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Eskişehir kent merkezinde dün akşamdan itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

Kentin yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı.

Sabah iş yerlerine gitmek için evden çıkan bazı vatandaşlar, araçlarındaki karı temizledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Polis ekipleri, çeşitli güzergahlarda tedbir alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Bazı vatandaşlar, beyaza bürünen parklarda yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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