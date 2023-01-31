Eskişehir Şehir Hastanesinde 2 yılda 219 kişiye meslek hastalığı teşhisi konuldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesinde meslek hastalığı için sağlık kurulu raporu düzenlemekle yetkilendirilen İş ve Meslek Hastalıkları Kliniğinde, 2 yılda 219 kişiye meslek hastalığı tanısı konuldu.

Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde 31 Aralık 2020'de faaliyete geçen İş ve Meslek Hastalıkları Kliniğinde, meslek hastalığı şüphesi olanlara sağlık hizmeti veriliyor.

Eskişehir'in yanı sıra çevre illerden de hasta kabul eden kliniğe metal, gıda, seramik, plastik, yapı kimyasalları, otomotiv gibi çok farklı iş kollarında görevli çalışanlar müracaatta bulunuyor.



Çalışanlar, gerekli görülmesi durumunda ilgili diğer sağlık kuruluşlarına sevk ile gönderiliyor.

Klinik sayesinde hastaneye randevulu ya da randevusuz başvuran kişilerin kısa sürede ayaktan tanı, bildirim ve takipleri yapılabiliyor.



Meslek hastalığı şüphesi ile yaklaşık 4 bin çalışanın başvurduğu merkezde 219 kişiye meslek hastalığı tanısı konuldu.



İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Bilge Akgündüz, kliniklerinin meslek hastalıklarının tanı ve bildiriminde yetkilendirildiğini söyledi.

Akgündüz, "Burada ayaktan hastalar hızlı bir biçimde değerlendirilebiliyor. Sağlık kurulunda 7 hekim tarafından değerlendirilmesi ve e-rapor oluşturulması yine hızlı bir biçimde ayaktan yapılabiliyor. Bu da hastaların yatarak uzun süre tetkiklerinin yapılmasından daha ziyade iş gücü kaybının önüne geçiyor." dedi.



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