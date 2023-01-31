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Eskişehirli "kudümzen" çaldığı müzik aletlerinin üretimini de yapıyor

AA

Eskişehirli "kudümzen" çaldığı müzik aletlerinin üretimini de yapıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşayan Emirhan Sertyalçın, üniversite eğitiminin ardından çalmayı öğrendiği müzik aletleri kudüm ve bendirin üretimini de yapıyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 2012 yılında bitiren 35 yaşındaki Sertyalçın, çocukluğundan beri hayalini kurduğu enstrümanlar için Eskişehir Mevlevihanesi'nde kurslara katıldı.

Klasik Türk müziğinin en temel ritim çalgılarından olan, Mevlevi Türk tasavvuf musikisinde de kullanılan bendir ve kudüm çalmayı öğrenen Sertyalçın, yaklaşık 10 yıldır Kurşunlu Külliyesi'nde düzenlenen sema programlarında "kudümzen" olarak görev alıyor.

Ayrıca, kurduğu atölyede bendir ve kudümü malzeme tedarikiyle ortalama 40 günde üreten Sertyalçın, bu müzik aletlerini yurt içinde meraklılarıyla buluşturuyor.

Emirhan Sertyalçın, AA muhabirine, 5 yıldır ürettiği bendir ve kudümlere ilginin her geçen arttığını, etnik müzik gruplarının çoğalmasının da bu müzik aletlerine talebi olumlu etkilediğini söyledi.

Bendire, müzikle uğraşanların yanı sıra yoga yapanların da ilgi gösterdiğini belirten Sertyalçın, "Bir ton veriyor vurduğumuzda; o tonu nefes almak için veya kalp ritmine uyumlanmak için kullanıyorlar. Ürettiğim bendir ve kudümleri yurt içinde Eskişehir ve çevre illeriyle İstanbul'a satıyorum. Bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan Türklere çevrim içi bendir ve kudüm çalma dersleri veriyorum." dedi.

- Havalı bendir gibi havalı kudüm yapmayı hedefliyor

Kudüm imalatının çok zahmetli olduğunu vurgulayan Sertyalçın, deve derisinin gerilmesiyle oluşturulan bu enstrümanda aşırı soğuk veya sıcak havalarda akort sorunu yaşadığını aktardı.

Sıcak havalarda gerilen, soğuk havalarda büzülen kudüm derisinin bu gibi durumlarda akordu zorlaştığını, sesinin de kalınlaştığını ifade eden Sertyalçın, şöyle konuştu:

"Bu sorunların önüne geçmek amacıyla bir yöntem geliştirdim. Son zamanlarda kudüme dair talepler alıyoruz lakin benim aklımda buna dair 'havalı kudüm' gibi bir fikir var. Havalı bendir gibi havalı kudüm yapmak. Bendir hayvan derisinden üretilen bir çalgı. Ahşap kasnağa derinin gerilmesiyle oluşuyor. Deri doğal olduğundan içinde gözenekleri vardır. Gözenekleri nem tutar. Eğer nemli bir hava varsa o gözeneklerin içindeki hava yumuşar ve deri gevşer. Sıcak havada da gözeneklerin içindeki hava ısındığı için deri gerilir. Çalarken özellikle doğal deri olanlarda sıkıntı yaratır. Mesela açık havada güneş gittiği anda bendirin sesi toklaşır hatta kaybolur. Kağıda vuruyormuş gibi bir ses çıkar. Bunun önüne geçmek için akort sistemleri geliştirilmiş. Bir de havalı bendir var. Havalı bendir, kasnakla bendirin arasına bildiğimiz bir bisiklet lastiği geriyoruz. Sibobundan hava basıyoruz pompayla lastik şiştikçe deriyi geriyor ve böylece akordu ayarlayabiliyorsunuz. Kudüm için de böyle bir sistem düşündük. Şu an sadece havalı bendir üretiyorum."

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