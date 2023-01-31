Eskişehirli hattat 41 yılda üç kavanoz kalem yongası biriktirdi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir’de 41 yıldır "hüsn-i hat" ve "kaligrafi" sanatlarıyla ilgilenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı 53 yaşındaki Özdemir Şenova, 41 yılda üç kavanoz kalem yongası biriktirdi.

Şenova, 12 yaşında dayısının güzel el yazısından etkilenerek kaligrafiye (güzel yazı sanatı) başladı.

Hüsn-i hatta da ilgi duyan Şenova, Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ndeki Atlıhan Çarşısı’ndaki atölyesinde 15 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) ile Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (OMEK) 100’den fazla kursiyere bu sanatlara dair eğitim veren Şenova, internet üzerinden Almanya’daki öğrencilerine yönelik derslerini de sürdürüyor.

Özdemir Şenova, AA muhabirine, ağırlıklı olarak ayet, hadis ve özlü sözler yazdığını söyledi.

Kullandığı kağıtların 1. sınıf asitsiz hamur kağıt olduğunu ifade eden Şenova, "Kağıtlarımız kahve ya da çay gibi renklendirici bitkilerle boyandıktan sonra yumurta beyazı ile şap karıştırılarak ‘ahar’ dediğimiz işleme tabi tutulur ve parlatılır. Bu işlemler en az 6 ay sürer. Kağıt bu aşamalardan sonra kullanıma hazır hale gelir." diye konuştu.

Şenova, çalışmaya eskiz çıkartarak başladığını belirtti. Yazının ölçüsünü ayarladıktan sonra eskizi kağıda geçirdiğini anlatan Şenova, "Ardından kamış ya da bambu kalemlerle ‘is mürekkebi’ kullanarak yazıyı yazıyorum. Bir eserin ortaya çıkması yaptığınız işe göre değişir. Kimi zaman tasarım aşaması bile aylarca sürer. Bazen de birkaç saatte biter." ifadesini kullandı.

"Hüsn-i hat ile kaligrafide kullanılan kalemlerin su kenarlarında yetişen kamış ve bambulardan yapıldığını dile getiren Şenova şunları ifade etti:



"Bu bitkiler yaş vaziyetteyken toplanır. Ardından 3 ila 6 ay at gübresinde bekletilir. Suyunu bırakınca yazacağımız ölçüye göre kalemi açarak kullanmaya başlarız. Kalemlerin yongalarını asla çöpe atmayız. Hayatımız boyunca biriktiririz. 41 yılda üç kavanoz yonga biriktirdim."

Hüsn-i hat ve kaligrafi alanında yetenekli sanatçıların olduğunu belirten Şenova, bir hattatın ortalama 7 ila 10 yılda yetiştiğini söyledi.

Sanatının sonu olmadığını kaydeden Şenova, "Ömrüm yettiğince icra etmeye devam edeceğim." dedi.

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