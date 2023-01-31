BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası vefat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası vefat etti

AA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası vefat etti

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı.

Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Annesini öldüren çocuk ve azmettirmekle suçlanan babası yargılandı, kadınlar eylem yaptı
YEREL HABERLER Annesini öldüren çocuk ve azmettirmekle suçlanan ...
Eskişehir'de eşini, Bilecik'te iki oğlunu öldüren zanlının üçüncü oğlunun kayıp olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir'de eşini, Bilecik'te iki oğlunu öldüren ...
Eşini ve 2 oğlunu öldüren emekli askerin, 3'üncü çocuğu 10 yıldır kayıp
YEREL HABERLER Eşini ve 2 oğlunu öldüren emekli askerin, 3'üncü ...
(Görüntülü) SEVGİLİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ TUĞÇE&#039;NİN ANNESİ: ÖPMEYE KIYAMADIĞIM ÇOCUĞUMA NASIL KIYDI?
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEVGİLİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ TUĞÇE'NİN ...
Eskişehir'de öldürülen Tuğçe Can'ın hayali huzurevi açmakmış
YEREL HABERLER Eskişehir'de öldürülen Tuğçe Can'ın hayali huzurevi ...
Sevgilisinin öldürdüğü Tuğçe'nin annesi: Öpmeye kıyamadığım çocuğuma nasıl kıydı?
YEREL HABERLER Sevgilisinin öldürdüğü Tuğçe'nin annesi: Öpmeye ...
Eskişehirli hattat 41 yılda üç kavanoz kalem yongası biriktirdi
YEREL HABERLER Eskişehirli hattat 41 yılda üç kavanoz kalem yongası ...
Eskişehirli "kudümzen" çaldığı müzik aletlerinin üretimini de yapıyor
YEREL HABERLER Eskişehirli "kudümzen" çaldığı müzik aletlerinin ...
Eskişehir Şehir Hastanesinde 2 yılda 219 kişiye meslek hastalığı teşhisi konuldu
YEREL HABERLER Eskişehir Şehir Hastanesinde 2 yılda 219 kişiye ...
(Görüntülü)ESKİŞEHİR?DE KAR YAĞIŞI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ESKİŞEHİR?DE KAR YAĞIŞI
TİHEK Başkanı Kılıç, Avrupa'daki İslamofobi tehlikesine dikkati çekti:
YEREL HABERLER TİHEK Başkanı Kılıç, Avrupa'daki İslamofobi ...
Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
YEREL HABERLER Eskişehir'de jandarmadan helikopter destekli trafik ...
Eskişehir'de kar yağışı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kar yağışı
Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
(Görüntülü) EMEKLİ UZMAN JANDARMANIN AĞIR YARALADIĞI OĞLU DA HASTANEDE ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EMEKLİ UZMAN JANDARMANIN AĞIR YARALADIĞI ...
(Görüntülü)AYŞENUR&#039;UN CİNAYET ŞÜPHELİSİ SEVGİLİSİ: ALMAYA ÇALIŞIRKEN TETİĞE DOKUNMUŞUM
YEREL HABERLER (Görüntülü)AYŞENUR'UN CİNAYET ŞÜPHELİSİ ...
Emekli uzman jandarmanın ağır yaraladığı oğlu da hastanede öldü
YEREL HABERLER Emekli uzman jandarmanın ağır yaraladığı oğlu da ...
Eskişehir'de tartıştığı kız arkadaşını öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir'de tartıştığı kız arkadaşını öldüren ...
TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, Eskişehir İl İstişare Toplantısında konuştu:
YEREL HABERLER TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, Eskişehir İl İstişare ...
Ayşenur'un cinayet şüphelisi sevgilisi: Almaya çalışırken tetiğe dokunmuşum
YEREL HABERLER Ayşenur'un cinayet şüphelisi sevgilisi: Almaya ...
İklim değişikliğinin turbalıklar üzerine etkisi incelendi
YEREL HABERLER İklim değişikliğinin turbalıklar üzerine etkisi ...
Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Güzel sanatlar öğrencisi duvarları renklendirip, atık ...
Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası ...
Eskişehir'de firari hükümlü, hırsızlık operasyonunda yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de firari hükümlü, hırsızlık operasyonunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.