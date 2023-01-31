GÜNCELLEME - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası vefat etti

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ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefatının ardından hastaneye gelen oğlu Mustafa Destici ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay ve Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, Destici'ye başsağlığı dileklerini iletti.

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