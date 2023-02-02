Sivrihisar Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar Ziraat Odası Başkanlığına Hüseyin Özyılmaz göreve yeniden seçildi.

Sivrisihisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'ndaki olağan genel kurulda, divan belirlenerek çalışma ve hesap raporları okundu.

Oda meclisi ve yönetim kurulu ibra edildi. 4 yıllık "Tahmini Bütçe ve Çalışma Programı" okunarak kabul edildi.

2 listenin yarıştığı ve 76 delegenin oy kullandığı seçimi, mevcut başkan Hüseyin Özyılmaz 55 oyla kazandı. Diğer aday Ziya Şenel 20 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Özyılmaz'ın başkanlığındaki yönetim kurulu Ünal Çelik, Okan Yücekara, Kenan Örnekdil, Sinan Özbayraktar, Erdal Turhan ve Ömer Çetin'den oluştu.

Genel kurula, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, SGK Sivrihisar Müdürü Nihat Altın, muhtarlar, delegeler ve çiftçiler katıldı.

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