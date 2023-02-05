Eskişehir'de engellilere ve hamilelere kar izni

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamuda çalışan engelli ve hamilelerin 6 Şubat'ta bir gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışına bağlı oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel 6 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."

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