Depremin ardından Eskişehirliler kan bağışı için Kızılay'a başvurdu

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Gölcük depreminden daha büyüktü! Son 100 yılın 2. büyük depremiydi! 4-5 metrelik kayma oldu!"

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ESKİŞEHİR (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda Eskişehirli, Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Kızılay Kan Merkezi'ne gelen Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar, ihtiyaç sahipleri için kan verdi.

Merkezin sorumlusu Dr. Ozan Ateş, gazetecilere, merkezin, haftanın yedi günü açık olduğunu belirterek, sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişinin kan bağışında bulunmak için geldiğini söyledi.

Kentte muhasebecilik yapan Sabri Yıldırım ise kan bağışında bulunmak için merkeze geldiğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise acil şifa dileğinde bulundu.

İran uyruklu Ali Nejat da deprem haberini aldıktan sonra Türk halkına destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

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