Eskişehir'de toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı bölgelere yardım gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesince başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan battaniye, kışlık kıyafet, bot ve montlarla yüklü kamyon, bölgeye hareket etti.

Eskişehir Ticaret Borsası tarafından temin edilen 2 bin battaniye de depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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