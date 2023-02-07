Eskişehir'deki üniversitelerde deprem bölgesine yardım için çalışma yürütülüyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Eskişehir'deki 3 üniversite, yardım için çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Kongre ve Kültür Merkezi'ni Türk Kızılayı Derneği Eskişehir Şubesi koordinasyonunda depremzedelere yardım amacıyla oluşturulan ayni yardım masaları için tahsis etti.

ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde deprem bölgesinden sevk edilebilecek hastalar için yoğun bakım üniteleri ile hasta servislerinde 30 yatak ayrıldı. Öğretim üyeleri, hemşireler ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan 9 UMKE personeli deprem bölgesine hareket etti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda depremzedelere yardım masası oluşturuldu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından başlatılan kampanyası kapsamında Yunus Emre Yerleşkesindeki Öğrenci Merkezi'nde toplanan yardım malzemeleri tasnif edilip koli haline getiriliyor.

Üniversitelerde toplanan malzemele ilgililere teslim ediliyor.

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