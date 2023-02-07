Eskişehir'deki okullarda görevli aşçılar, deprem bölgesine gitti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan aşçılar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye hareket etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okullarda görev yapan aşçı, aşçı yardımcıları ve ilk yardım merkezi personeli, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesindeki saha çalışmalarına destek amacıyla Hatay'a doğru yola çıktı.
Bölgeye hareket eden personel, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.