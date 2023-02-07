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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli voleybolcu Emincan Kocabaş depremde hayatını kaybetti

AA

Milli voleybolcu Emincan Kocabaş depremde hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, İYİ Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Bülent Kocabaş'ın oğlu milli voleybolcu Emincan Kocabaş için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kocabaş'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "İYİ Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Bülent Kocabaş'ın oğlu Eskişehirli milli voleybolcumuz Emincan Kocabaş'ın Malatya'da deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Emincan Kocabaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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