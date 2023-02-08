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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

AA

Eskişehir'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Eskişehir'den afet bölgesine yardımlar sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Sazova Yerleşkesi, Eskişehir Valiliği bünyesinde kurulan deprem bölgesine yardım toplama merkezlerine destek olmak ve yardım etmek isteyen vatandaşların ayni yardım paketlerini Eskişehir AFAD merkezlerine kolayca ulaştırmaları açısından yardım toplama merkezi olarak kullanılıyor.

Müdürlük personelinin gönüllü olarak görev yaptığı yardım toplama merkezinde çiftçiler ve vatandaşların getirdiği yardımlar teslim alınarak tasnif ediliyor. Paketlenip kayıt altına alınan yardımlar, afet bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim ediliyor.

Eskişehir Valiliğinin organize ettiği bağış kampanyası kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su, ekmek, kışlık giysi, ayakkabı, bebek maması, konserve gıda, çocuk bezi, çocuk maması, temizlik malzemesi gibi malzemelerin yüklendiği 2 tır, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki Devlet Malzeme Ofisi AFAD Yardım Toplama Merkezi'ne teslim edildi.

Ayrıca aynı şekilde tedarik edilen ekmek yüklü uçak, valilik aracılığıyla bölgeye gönderildi.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğünden, bakım aracı, 6 tonluk akaryakıt tankeri, 4 kamyon, 4 yatakhane treyleri, yemekhane treyleri, vinç, minibüs, otomobil ve 28 gönüllü olmak üzere toplam 36 personel depremin yaralarını sarmaya yardımcı olmak üzere Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası afet bölgesine personel, araç gereç ve ekipman desteğini sürdürüyor. Teknik personellerden oluşan 35 kişilik uzman ekip, Hatay'a uğurlandı. Büyükşehir Belediyesi 5 araçtan oluşan ve yardımların koordinesinde görev yapacak koordinasyon ekibini de bölgeye gönderdi. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek AŞ Kahramanmaraş'a tır ve kamyonlarla 26 bin roll ekmek sevk etti. Ayrıca Eskişehir 1. Ana jet Üssü Komutanlığı'ndan Malatya'ya hareket eden kargo uçağıyla da 5 bin roll ekmek sevkiyatı gerçekleştirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek kampanyası tüm hızıyla sürerken, toplama merkezlerinde de yoğunluk devam ediyor.

Eskişehirlilerin bağış için akın ettiği merkezlerde belediye görevlileri ve gönüllüler, yardım kolilerinden çıkan notlarla duygusal anlar yaşadı. 9 yaşındaki Aymina'nın giysilerin üzerine koyduğu, "Selam ben Aymina. Deprem olduğu için çok üzüldük o yüzden bunları size koyduk. Bazı şeyler olmadığı için koyamadık. Allah yardımcınız olsun 9 yaşındayım." yazılı notu ile Belinay'ın, "Bu zor gününüzde yanınızda olamadık ama en sevdiğim bebeğim yanınızda. Geçmiş olsun." yazılı notu görevlileri ve gönüllüleri duygulandırdı.

Ayrıca birçok giysinin üzerinde ve ceplerinden çıkan, "Geçmiş olsun. Kalbimiz sizinle. Allah yardımcınız olsun. Eskişehir yanınızda." notları çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü de deprem bölgesinde afetzedelerin içme su ihtiyacını karşılamak için 0,5, 1, 1,5 ve 5 litrelik şişelerde 475 bin 464 adet suyu 11 tır ile başta Hatay, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen illere gönderdi.

Vatandaşların ulaştırdığı ve Odunpazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sağlanan erzak, ihtiyaç malzemeleri ve ekipmandan oluşan 14 tır yardım malzemesi, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gönderildi. 75. Yıl Mahallesi'ndeki Selami Vardar Halk Merkezi'nde glütensiz unlarla simit, poğaça ve çeşitli yiyecekler hazırlanarak, uçakla Gaziantep ve Malatya’ya gönderildi. Belediye tarafından deprem bölgesine kepçe ve hafriyat kamyonu da sevk edildi.

Depremzedeler için Eskişehir Sanayi Odasının (ESO) başlattığı yardım kampanyası kapsamında ESO üyelerinin ve vatandaşların destekleriyle toplanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu 8 tır bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce içme suyu taşıyan tır bölgeye gönderilirken, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince donatılan mobil mutfak tırı depremzedelerin sıcak yemek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Adliyesi ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumları personelleri ile yardımseverler tarafından toplanan yardımlar deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde toplanıp, tasnif edilen ekmek, battaniye, kışlık elbise, soba, bot, bebek bezi, hijyen malzemeleri, konserve, kuru gıda ve bakliyat gibi yardım malzemesi taşıyan 6 tır ve bir kamyon deprem bölgesine gönderildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şubesi de meydana gelen depremler sebebiyle üyeler ile yardım kampanyası başlattı.

Sivrihisar İlçe Belediyesi de depremzedeler için bölgeye 4 kamyon ihtiyaç malzemesi sevk etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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