Eskişehir'den deprem bölgesine uzman hekimler gönderildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki hastanelerde görev yapmak için Eskişehir'den uzman hekimlerin ve sağlık personelinin sevk edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgelerine ulaşan sağlık çalışanlarının enkaz altında kalan vatandaşlar için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Eskişehir'den Karaman ve Mersin'deki hastanelerde görev yapmak için 2 plastik ve rekontruktif cerrahi uzmanı, 2 plastik ve rekontruktif cerrahi asistanı, 2 kalp ve damar uzmanı ve 1 göğüs cerrahi uzmanı hekimin ivedilikle bölgeye gönderilip, görevlerine başladığına değinen Bilge, şunları belirtti:

"Söz konusu hekimlerin yanı sıra ilimizden deprem bölgesine 2 acil tıp doktoru, 1 anestezi doktoru, 2 beyin cerrahi doktoru, 5 ortopedi ve travma doktoru, 4 pratisyen hekim, 2 yoğun bakım uzmanı gönderilmiştir. Ayrıca toplam 25 ambulans, 4 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 konteyner ve 111 sağlık personeli ivedi şekilde deprem bölgelerine sevk edilmiştir. 2 yedek ambulansımızın da hazır durumda bekletilmektedir. Deprem bölgesi illerimizin acil durum çağrıları ilimize aktarılmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın acil olmadıkça 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmemeleri önemle rica ediyorum."

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