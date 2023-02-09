Deprem bölgesinden tahliye edilenler otobüslerle Eskişehir'e getirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde yaşayan çok sayıda kişi yolcu otobüsleriyle Eskişehir'e getirildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde karşılama masası kurarken dün yola çıkan 4 otobüs kente ulaştı. Kayıt işlemlerinin ardından yemek ikram edilen depremzedeler Eskişehir Valiliği koordinasyonunda araçlarla otel ve yurtlara yerleştirildi.

Adıyaman'dan gelen Ahmet Gültekin gazetecilere, 8. kattaki evlerinde depremi çok şiddetli yaşadıklarını, evlerinin kullanılmaz hale geldiğini belirterek "Adıyaman şu an bitmiş durumda, şehir kalmamış. Allah'tan eşim ve kızım şehir dışındaydı. Bir kızımla beraberdik. Çok şükür kaybımız yok. İlçemizde 8-10 bina yıkıldı ama Adıyaman komple yıkıldı. Eskişehir'de kız kardeşim var. Evimden eşyalarımdan hiçbir şey alamadım. Gidecek yerimiz yok, evimiz yok. Mecburiyetten buraya kadar geldim. Sağ olsun turizm şirketleri bizimle ilgilendi. Allah razı olsun." dedi.

Yolcu otobüsüyle Eskişehir'e gelen depremzedelerden Emin Aydın da Malatya'da büyük bir afet yaşadıklarını bildirdi.

Deprem bölgesinde can pazarının yaşandığını anlatan Aydın şunları söyledi:

"Ölü sayısı çok. Hala göçük altında kalanlar var, çıkarılmayanlar var. Ulaşılamayan göçükler var. Sıra sıra valilik izniyle bırakılıyor. Tehlikeli olan göçükler çok fazla var. Kurtarıcıların da can güvenliği önemli. Herkes kendi derdine düştü. Sadece üzerimizdekiler var. Başka bir şeyimiz yok. Sadece üstümüzdekileri aldık ve çıktık. Deprem anını anlatamıyorum, yaşamak gerekiyor. Bir şey yapamıyorsun, kaçamıyorsun, bir yere gidemiyorsun. Ben kapının altında durdum. Eşim sağ elimde, kızım sol elimde durdu. Ama hareket edemiyoruz. Deprem 90 saniye kadar sürdü. Deprem biter bitmez dışarı çıktık.

- Papağanı ile geldi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tan Eskişehir'e gelen Mehmet Kuşoğlu ise ailesiyle yanlarına sadece papağanlarını alabildiklerini aktardı.

Afet bölgesinde durumun çok acı olduğunu belirten Kuşoğlu, Elbistan ilçesinden geldiğini ifade ederek "Daha bina altından çıkamayanlar, bakılmayan yerler çok. Duyduğuma göre dün Rusya'dan geldi bir ekip. Girilmeyen çok ev var. Acımız çok büyük. Kahramanmaraş'ın hemen hemen 3'te biri yok oldu. Evden hemen çıkamadık, panik halindeydik. Evin içinde dolaşırken çarpmışım kolumu. Evden de sadece kuşumu aldım. Başka bir şey alamadım. O da candır, kurtarmak istedim. Gözüm zaten başka bir şey görmedi. Yiyecek falan düşünemedik." diye konuştu.

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