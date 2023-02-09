AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından deprem bölgesine yardım

ESKİŞEHİR (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle başlatılan kampanya kapsamında AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından hazırlanan yardım tırları bölgeye gönderildi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaşanan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak adına sosyal işler başkanlığı uhdesinde, il ve ilçe yönetimleri kadın ve gençlik kolları yönetimleri, belediye başkanlıkları, meclis üyeleri, mahalle başkanları, parti üyeleri ve hayırseverlerin desteğiyle, AFAD'ın bildirdiği acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan 5 tır malzemenin 7 Şubat'ta sevkiyatının gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 tır yardım malzemesi de valiliğimizin koordinesinde AFAD'ın ilgili birimlerine teslim edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, gençlik kollarımızdan oluşan 40 kişilik ekip yardım çalışmalarına fiilen katılmak üzere, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderilmiştir. İlçe Belediyelerimizden de ekskavatör, kepçe, kepçe ve vinç operatörlerinden oluşan ekipman ve uzmanların intikali sağlanmıştır.



Depremin yaşandığı ikinci günü 30 bin ekmek, bugün ise 35 bin ekmek şehrimizden uçak ile deprem bölgesine sevk edilmiştir. Elzem ihtiyaç malzemesi olan 3 tır suyun da yine deprem bölgesine intikali sağlanmıştır. Bugün ve önümüzdeki süreç boyunca da yardım çalışmalarına son sürat devam edilecektir. Bu yardımların gerek toplanması, gerekse yerine ulaşmasına katkıda bulunan, il, ilçe yönetimlerimize, kadın ve gençlik kolları yönetimlerimize, mahalle başkanlarımıza, özellikle belediye başkanlarımıza, değerli üyelerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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