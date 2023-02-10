Okullarından depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere tuvalet kağıdı imal ettiler

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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan atölyede gönüllü öğretmen ve öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderilmek üzere 3 günde 1 ton tuvalet kağıdı üretti.

Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan "temizlik kağıtları üretim atölyesi"nde Matbaa Teknolojileri Alanı öğrencileri ve öğretmenleri depremin ardından bölgeden gelen talepler doğrultusunda tuvalet kağıdı üretmeye başladı.

Gönüllü öğretmen ve öğrencilerce 3 günde üretilen tuvalet kağıtları paketlenerek Eskişehir Valiliği koordinesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı. Bölgeye ulaştırmak için okulda tuvalet kağıdı ve kağıt havlu üretimi sürecek.

Okul müdürü İlhan Özata, AA muhabirine, Bakanlığın desteğiyle 2022 yılında envanterlerine kağıt üretim makinesini de kattıklarını bildirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki afetzedelere yardımcı olmak için kolları sıvadıklarını anlatan Özata şöyle konuştu:

"Bir nebze yardımcı olmak için okulumuzun öğretmen ve öğrencileriyle, Matbaa Teknolojileri Alanı'nın desteğiyle tuvalet kağıdı üretimine başladık. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize göndermek için planlama yaptık. Malzemeyi tedarik ettikten sonra gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle 3 gün süren çalışmayla 1 tonu aşkın tuvalet kağıdı ürettik. Üretilen tuvalet kağıtlarını 4'erli paketler halinde hazır hale getirdik. Bugün, Valiliğimiz koordinasyonunda depremzedelere ulaştıracağız. Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğiyle bu yardımı bölgeye ulaştırmak, oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyduk."

Özata, malzeme tedarik ettikten sonra yeniden tuvalet kağıdı ve kağıt havlu üretimini sürdüreceklerini, söz konusu malzemeleri de bölgeye peyderpey göndereceklerini vurguladı.

Okulun Matbaa Teknoloji Alanı'nı 11. sınıf öğrencisi Yahya Yakup Sarıtaş da depremin ardından öğretmenleriyle üretim yapmak için okulda bir araya geldiklerini dile getirerek deprem bölgesine yardım için elinden gelen desteği vereceğini bildirdi.

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